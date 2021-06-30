Этот напиток улучшает остроту зрения: новое открытие испанских ученых

Зрение человека может зависеть от многих вещей: наследственность, заболевания глаз, сахарный диабет и проблемы со щитовидкой

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Испанские ученые пришли к выводу, что какао улучшает остроту зрения, результаты работы ученых опубликованы в Journal of Functional Foods.

Специалисты из Мадридского университета изучили влияние на зрение двух диетических полифенолов: флавонолов какао и антоцианов красных ягод. Перед началом исследования все участники прошли обследования глаз, чтобы исключить наличие каких-либо патологий, которые могут исказить результаты. В ходе эксперимента добровольцы сначала выпивали стакан молока, потом молоко с добавлением какао-порошка, а затем молоко с добавлением ягод.

Через три часа после употребления молока с какао и ягодами был оценен уровень полифенолов в организме испытуемых. После исследователи измерили остроту зрения участников. Для этого буквенные таблицы были размещены в четырех метрах от людей в разных условиях освещения.

Результаты работы ученых, опубликованные в Journal of Functional Foods, показали, что употребление всего 2,5 грамма чистого натурального какао-порошка улучшает остроту зрения у здоровых молодых людей и в дневное время. На адаптацию зрения в темноте и остроту зрения в условиях низкой освещенности не повлияли ни флавонолы какао, ни антоцианы красных ягод.

"Нам необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы еще раз подтвердить, что эффект, который какао оказывает на зрение, реален и что наши результаты могут быть применены для разработки продуктов, способных улучшить остроту зрения и внимание в определенных группах населения", — говорит Соня де Паскуаль-Тереза, одна из авторов исследования.

Исследователи объяснили положительное влияние какао на зрение тем, что у добровольцев временно улучшилось внимание и обработка визуальной информации мозгом.

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