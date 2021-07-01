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Сотрудник лаборатории. Архивное фото

"Вирус меняется неожиданно" – ученые выявили новый способ заражения коронавирусом

© photo: Sputnik / Алексей Майшев
Наука
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Sputnik Грузия
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Американские ученые обнаружили альтернативный способ, с помощью которого коронавирус может попасть в организм человека

ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Американские ученые выявили способность коронавируса по-новому заражать людей, статья о результатах исследования была опубликована на Phys.org, передает РИА Новости.

Ученые-исследователи в одной из лабораторий США
© AFP / KAREN DUCEY
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Специалисты из Вашингтонского университета в Сент-Луисеотметили сообщили, что обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и с помощью спайкового белка проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма.

Новый эксперимент показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).

Специалисты предположили, что коронавирус находится под "селективным давлением", которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2.

Это явление ученые назвали пугающим.

Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки.

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