18:19 01 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7639
  • 100 RUB4.3274
  • USD3.1659
Поиск
Лаборатория

Как снизить распространение "черной плесени"? Рекомендации ВОЗ

© photo: Sputnik / Виталий Аньков
Наука
Получить короткую ссылку
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/01/252183206.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210701/252183227/V-VOZ-rasskazali-kak-snizit-rasprostranenie-chernoy-pleseni.html

"Черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Наибольшую опасность заболевание представляет для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с COVID-19

ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса, так как это поможет снизить шансы заразиться грибком, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости 

Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).

"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких, как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и, конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет",— говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.

Вуйнович отметила, что ВОЗ призывает "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести". Она пояснила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.

Специалист также рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.

Мукормикоз, или "черная плесень", — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с COVID-19.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
14. Кошачьи лемуры любят встречать восход солнца и смотрят на мир широко раскрытыми глазами. Совсем как дети. Ну разве не очаровательное существо!
Они такие забавные, братья наши меньшие!.. – фото животных
Праздник в Тбилиси по случаю отмены комендантского часа - видео
Праздник в Тбилиси по случаю отмены "комендантского часа" - видео
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
Тбилиси и Батуми - как обстоят дела с недвижимостью
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться