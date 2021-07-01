Как снизить распространение "черной плесени"? Рекомендации ВОЗ

"Черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Наибольшую опасность заболевание представляет для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с COVID-19

ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить использование гормональных препаратов и антибиотиков при лечении коронавируса, так как это поможет снизить шансы заразиться грибком, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости

Она пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с коронавирусом в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка).

"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких, как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и, конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет",— говорится в комментарии, поступившем в распоряжение агентства.

Вуйнович отметила, что ВОЗ призывает "свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести". Она пояснила, что кортикостероиды в тяжелых случаях действительно спасают жизнь, но их массовое применение может вызывать грибковые инфекции.

Специалист также рекомендовала тщательно очищать и дезинфицировать биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы.

Мукормикоз, или "черная плесень", — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с COVID-19.

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