Ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется - ВОЗ

В ВОЗ сообщили, что на сегодняшний день ситуация с распространением COVID-19 в мире "лучше, чем два-три месяца назад"

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется на "очень высоком уровне", рассказал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если посмотреть на график (заболеваемости) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация. Но это произошло на очень высоком уровне", – написал Райан на официальной странице организации в Twitter.

Он также обратил внимание на то, что на сегодняшний день ситуация с распространением COVID-19 в мире "лучше, чем два-три месяца назад". По словам представителя ВОЗ, в некоторых странах наблюдается резкое снижение заражаемости, а в других государствах картина противоположная. Кроме того, Райан указал на появление более заразных штаммов коронавирусной инфекции.

Речь идет в первую очередь об индийской мутации COVID-19 "Дельта", а также "Дельта плюс". В настоящее время данный штамм выявлен почти в 100 странах мира.

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