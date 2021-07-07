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Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ

Новые штаммы COVID-19 выигрывают гонку с вакцинами, заявили в ВОЗ

© AP Photo / Anja Niedringhaus
Наука
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Ранее глава организации также заявил, что человечество находится на "очень опасной" стадии пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Научные прорывы в борьбе с коронавирусом бессмысленны, если вакцины и лекарства не будут распределяться между странами равномерно, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом пишет РИА Новости.

Пандемия коронавируса - вакцинация
© AP Photo / Markus Schreiber
Мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса – ВОЗ

"Варианты (коронавируса – ред.) выигрывают сейчас гонку с вакцинами из-за неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", — заявил он на брифинге.

По его словам, количество жертв коронавируса в мире официально превысило отметку в четыре миллиона, хотя в действительности умерших может быть больше.

Глава ВОЗ отметил, что пока некоторые страны, преуспев в вакцинации, уже снимают ограничения, как будто пандемия завершилась, в других государствах наблюдается всплеск уровня заражения из-за "шокирующего" неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов.

Гебрейесус заявил об острой нехватке кислорода и лекарств, приводящей к "волне смертей" в Азии, Африке и Латинской Америке, и призвал человечество объединиться и бороться с пандемией сообща.

Он также напомнил о цели ВОЗ: достичь уровня вакцинации населения во всех странах в 10 процентов к сентябрю, 40 процентов к концу этого года и 70 — к середине следующего.

Пандемия коронавируса - врачи и медики в Индии, скорбь по погибшим
© AP Photo / Channi Anand
Штамм "Дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.

По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии было зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.

Теги:
Вакцина, Всемирная организация здравоохранения, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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