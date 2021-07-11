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Британский миллиардер Ричард Брэнсон

Корабль Unity стартовал с космодрома в Нью-Мехико с миллиардером Брэнсоном на борту

© AFP / JOE SKIPPER
Наука
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210711/252281060/Korabl-Unity-startoval-s-kosmodroma-v-Nyu-Mekhiko-s-milliarderom-Brensonom-na-bortu.html

Старт стал первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке с пассажирами на борту

ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Компания Virgin Galactic в воскресенье успешно осуществила запуск своего корабля Unity с экипажем из четырех человек, который возглавляет владелец компании британский миллиардер Ричард Брэнсон, сообщает компания.

Корабль с Брэнсоном стартовал в воскресенье на границу с космосом со взлетно-посадочной полосы расположенного в штате Нью-Мехико первого частного космодрома США Spaceport America. Вместе с бизнесменом полетели трое астронавтов Virgin Galactic: бывшая сотрудница НАСА Бет Мозес, 33-летняя уроженка Индии Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет.

Это стало первым испытательным тестовым суборбитальным полетом корабля Unity при полной загрузке. Таким образом, семидесятилетний основатель компании намерен протестировать аппарат и продемонстрировать миру, что его сервис может безопасно доставлять людей на орбиту.

По технологии Virgin Galactic суборбитальный корабль VSS Unity поднимется в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo, которым управляют два профессиональных пилота. После отстыковки от самолета на собственной тяге VSS Unity выйдет на суборбитальную траекторию и по достижении заданной высоты совершит горизонтальную посадку. Если судить по предыдущим стартам VSS Unity, три из которых уже были с человеком на борту, состояние "невесомости", которое ассоциируется с полетом в космос, продлится около четырех минут.

Накануне Брэнсон публично пообещал, что будет всецело наслаждаться предстоящим полетом в космос.

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