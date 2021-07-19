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Производство тест-систем на антитела к COVID-19

Ученые выяснили, от чего зависит уровень антител к COVID-19

© photo: Sputnik / Maxim Bogodvid
Наука
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Sputnik Грузия
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Оказалось, что в течение девяти месяцев антитела сохранялись на высоком уровне как у переболевших в тяжелой форме, так и у тех, кто перенес COVID-19 бесимптомно

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Итальянские и британские ученые протестировали на антитела к коронавирусу все население небольшого города в Италии и выяснили, что в течение девяти месяцев антитела сохранялись на высоком уровне у всех переболевших, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature Communications.

Исследователи из Университета Падуи и Имперского колледжа Лондона трижды в течение 2020 года — в феврале-марте, мае и ноябре — проверили на заражение вирусом SARS-CoV-2 и антитела к нему 86 процентов жителей итальянского городка Во, население которого составляет около трех тысяч человек.

"Мы не нашли доказательств того, что уровни антител при симптоматических и бессимптомных инфекциях различаются значительно, поэтому мы предполагаем, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции", - отметили специалисты.

У некоторых людей исследователи обнаружили отдельные случаи повышения со временем уровня антител, что, по мнению авторов, указывает на повторное заражение вирусом, способствующее усилению иммунного ответа.

Авторы приводят в своей статье и другие интересные данные. По их оценкам, только каждый четвертый заболевший передавал инфекцию окружающим даже в пределах одного домохозяйства, а большинство случаев передачи — 79 процентов — приходились на 20 процентов носителей, которых можно назвать активными распространителями.

Отсюда ученые делают вывод о том, что ключевыми для борьбы с эпидемией, даже при высоком уровне вакцинирования населения, остаются поведенческие факторы — личная ответственность, ограничение контактов, физическое дистанцирование и ношение масок.

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