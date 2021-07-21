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Карантинная весна в столице Грузии. Кошка нежится на солнышке

Какие животные восприимчивы к коронавирусу? Новые данные ученых

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Наука
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Биологи изучили в лабораторных условиях способность коронавируса инфицировать клетки дыхательных путей различных животных

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Европейские ученые выяснили, что коронавирус заражает только обезьян и представителей семейства кошачьих, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Emerging Infectious Diseases.

Мать с ребенком на прогулке
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
За три недели в Грузии коронавирус выявили у четырех тысяч детей

За время пандемии COVID-19 появились сообщения о передаче вируса SARS-CoV-2 от человека к животным. Речь шла о домашних питомцах — собаках и кошках, обитателях зоопарков — львах, тиграх, пумах, леопардах и гориллах, а также о норках, содержащихся на фермах. Однако до сих пор до конца точно не известно, каким видам животным передается от человека коронавирус, а каким нет.

Так как по понятным причинам провести прямые испытания на животных нельзя, исследователи из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете вместе с коллегами из Германии и Коста-Рики предложили провести эксперимент безопасным для животных способом.

Для этого они использовали уникальную коллекцию моделей культур клеток, выстилающих дыхательные пути различных домашних и диких животных, хранящуюся в Бернском университете. Всего были исследованы клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей.

В лабораторных условиях ученые инфицировали клетки вирусом SARS-CoV-2 и в чашках Петри отслеживали кинетику его репликации. Результаты показали, что коронавирус эффективно инфицировал только респираторные клетки кошек и обезьян.

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