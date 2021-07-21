Ученые нашли десятки неизвестных вирусов в тающих ледниках Тибета

Анализ показал, что только четыре вируса, найденных на леднике в западном Китае, ранее встречались учеными

ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Американские ученые нашли почти три десятка неизвестных вирусов в образцах древнего льда с Тибетского плато, говорится в статье, опубликованной в журнале Microbiome.

Ледники хранят много информации об истории Земли, так как сохраняют в себе частицы пыли, следы газа, микробы и растительное вещество. Таким образом можно получить данные о древнем климате, составе атмосферы и о том, какие биологические виды существовали в различные моменты истории. Также можно предсказать и будущее изменение климата.

Биологи из Университета штата Огайо проанализировали два керна, взятые на леднике Гулия в западном Китае, чей возраст льда оценивается в 15 тысяч лет. В нем они обнаружили генетические коды 33 вирусов, четыре из которых уже были известны, а 28 — совершенно новые, непохожие на современные.

По словам исследователей, как минимум половина обнаруженных вирусов вернулись к жизни после того, как лед растаял. Это очень важная информация, так как ежегодно ледники Тибета уменьшаются в размерах и по мере их таяния древние вирусы выходят на поверхность.

"Это вирусы, которые могут процветать в экстремальных условиях, — объясняет участник исследования, доктор Мэтью Салливан (Matthew Sullivan), профессор микробиологии в Университете штата Огайо и директор Центра изучения микробиома. — У них есть сигнатуры генов, которые помогают им заражать клетки в очень холодных условиях".

У вирусов нет общего универсального гена, поэтому их идентификация и присвоение им имени проходит в несколько этапов. Для этого сравнивают наборы генов новых вирусов и известных, уже занесенных в базы данных.

Анализ показал, что только четыре вируса из ледяной шапки Гулия ранее встречались ученым. Они относятся к бактериофагам — вирусам, которые заражают бактерии. По мнению исследователей, они, скорее всего, зародились в почве или растениях, а не в животных или людях.

Авторы работы надеются, что их открытие поможет проследить историю эволюции вирусов и лучше понять, какие изменения происходили в окружающей среде в прошлом.