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Пандемия коронавируса - жители Токио в масках

Таблетки от коронавируса: в Японии начались испытания на людях

© AP Photo / Koji Sasahara
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1975)
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По словам руководителя компании Shionogi, чтобы победить коронавирус, препарату будет достаточно пяти дней

ТБИЛИСИ, 26 июл - Sputnik. Японская фармацевтическая компания Shionogi начала испытывать на людях таблетки для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает издание The Wall Street Journal.

Речь идет о таблетках, которые необходимо принимать один раз в день.

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По словам руководителя компании, чтобы победить коронавирус, препарату будет достаточно пяти дней.

Ожидается, что испытания лекарства продлятся до следующего года.

ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. По данным Университета Джонса Хопкина, в мире зарегистрировано почти 194 миллиона случаев, жертвами болезни стали 4 миллиона 156 тысяч человек. При этом, по данным на 25 июля, вакцину получили уже 3 миллиарда 839 миллионов 912 тысяч человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1975)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Япония

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