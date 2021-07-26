Таблетки от коронавируса: в Японии начались испытания на людях

По словам руководителя компании Shionogi, чтобы победить коронавирус, препарату будет достаточно пяти дней

ТБИЛИСИ, 26 июл - Sputnik. Японская фармацевтическая компания Shionogi начала испытывать на людях таблетки для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает издание The Wall Street Journal.

Речь идет о таблетках, которые необходимо принимать один раз в день.

По словам руководителя компании, чтобы победить коронавирус, препарату будет достаточно пяти дней.

Ожидается, что испытания лекарства продлятся до следующего года.

ВОЗ официально объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. По данным Университета Джонса Хопкина, в мире зарегистрировано почти 194 миллиона случаев, жертвами болезни стали 4 миллиона 156 тысяч человек. При этом, по данным на 25 июля, вакцину получили уже 3 миллиарда 839 миллионов 912 тысяч человек.