Модуль МКС пополнил "кладбище космических кораблей"

В течение 20 лет модуль использовался в качестве стыковочного отсека для космических кораблей — как российских пилотируемых, так и грузовых

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Российский космический модуль "Пирс" затоплен в Тихом океане вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16", сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Днем в понедельник, 26 июля, модуль был отстыкован от МКС с помощью "Прогресса МС-16", чтобы освободить стыковочный узел станции для летящего к ней многофункционального лабораторного модуля "Наука". Стыковка планируется на 29 июля.

"Несгораемые элементы были затоплены на "кладбище космических кораблей" в несудоходной части Тихого океана", - проинформировали в госкорпорации.

Сейчас не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы обломки модуля покоятся на дне океана в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.

"Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции и затопили в океане. За схожесть задач грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ракетно-космической отрасли прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".

Модуль "Пирс" был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Он использовался для выходов экипажей в открытый космос с российского сегмента станции, всего их было совершено 52. К нему также стыковались пилотируемые корабли "Союз" и грузовые "Прогрессы".

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