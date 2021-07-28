ООН предупредила о большом количестве астероидов, угрожающих Земле

В 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Человечество знает только о 40% крупных и пересекающих орбиту Земли астероидов и комет, притом что на сегодняшний день известно о более чем 25 тысячах таких объектах, говорится в отчете, опубликованном на сайте Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Об этом пишет РИА Новости.

"По оценкам, идентифицировано лишь около 40 процентов значительных по размеру объектов, сближающихся с Землей", – говорится в отчете.

В документе отмечается, что в 2020 году всемирная сеть астрономических обсерваторий, расположенная более чем в 40 странах, собрала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет. По состоянию на 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2 959 таких объектов – рекордное число.

Ранее научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов сообщил РИА Новости, что специалисты знают лишь о каждом десятом космическом теле размером более 100 метров, а тел порядка 50 метров, каким был Тунгусский метеорит, известен лишь один процент. При этом такие малые тела, как упавшее в Челябинске, вообще не поддаются предварительному обнаружению на дальней дистанции.