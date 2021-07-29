Штормы, лесные пожары и наводнения: ученые предупредили о резком ухудшении климата

Международная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), в которую входят ученые из США, Австралии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Бангладеш и Германии предупреждает о резком ухудшении климатических показателей

ТБИЛИСИ, 29 июл - Sputnik. Ученые из семи стран написали в журнале BioScience статью, в которой дают оценку изменениям глобального климата за последний год и приходят к выводу, что ситуация близка к критической, передает РИА Новости.

В 2019 году в этом же журнале была опубликована декларация о чрезвычайной ситуации в области климата, которую подписали более 11 тысяч ученых из 153 стран. Теперь же, накануне выхода в свет Отчета об изменении климата, инициаторы этого документа (МГЭИК) опубликовали его обновление.

По сравнению с 2019 годом исследователи отмечают беспрецедентный всплеск стихийных бедствий, связанных с изменением климата, в том числе разрушительных наводнений, рекордных волн тепла, сильнейших штормов и лесных пожаров.

По оценкам авторов, 2020 год стал вторым самым жарким в истории, а пять самых жарких лет приходятся на период после 2015-го.

В апреле 2021 года содержание углекислого газа в земной атмосфере достигло 416 частей на миллион, и это самая высокая среднемесячная концентрация за всю историю наблюдений. В прошлом году три ключевых парниковых газа (двуокись углерода, метан и закись азота) установили рекорды атмосферных концентраций, в этом году рекорды обновлены.

Ученые призвали срочно сместить приоритеты мировой энергетики в сторону радикального сокращения выбросов парниковых газов (в особенности метана), создать стратегические климатические резервы для хранения углерода, ввести плату за пользование углеродом, а также проводить действенные мероприятия по защите биоразнообразия.

"Пока человечество продолжает оказывать давление на систему Земли, предпринимаемые меры будут только перераспределять давление", – отмечает один из авторов статьи.

Авторы статьи убеждены, что ежегодное ухудшение климатических показателей связано с тем, что человечество продолжает чрезмерно и безжалостно эксплуатировать Землю "в обычном режиме". Пандемия коронавируса и связанные с ней остановки производства имели небольшой положительный побочный эффект в виде некоторого облегчения климатического кризиса, но он оказался только временным. По мнению ученых, пандемия показала, что даже колоссального, но временного сокращения перевозок и потребления недостаточно для борьбы с изменением климата.