Нанотела против коронавируса: в Германии разработали новый препарат

Эффект разработанного в Геттингене препарата состоит в том, что это, по сути, нанотела, задача которых блокировать вирус и не допустить его развитие в организме

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Разработано средство, которое эффективно блокирует коронавирус и его различные варианты. Препарат создан учеными Геттингенского университета в Германии на основе нанотел. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The EMBO Journal.

Новая разработка в тысячу раз превосходят ранее созданные аналоги. Поскольку нанотела можно производить с небольшими затратами и в больших количествах, это средство в случае успешных клинических испытаний будет способно удовлетворить мировой спрос на терапевтические препараты против COVID-19.

Нанотела представляют собой уменьшенную версию антител — молекул, которые прикрепляются к вирусам и другим инфекционным агентам и нейтрализуют их. Мини-антитела, или VHH, направлены против S-белка коронавируса, который участвует в прикреплении вируса к рецепторам на поверхности заражаемой клетки и последующем проникновении его внутрь. Нанотела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса, предотвращая заражение.

Для создания нанотел ученые иммунизировали трех альпак, чтобы они произвели мини-антитела к S-белку. Затем исследователи взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител. Для отбора 45 самых эффективных молекул были использованы бактериофаги, которые несли на своей поверхности рецептор-связывающий домен коронавируса. После этого нанотела были проверены на эффективность нейтрализации SARS-CoV-2 и предотвращении репликации вируса в клетках.