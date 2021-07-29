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Нанотела против коронавируса: в Германии разработали новый препарат

© photo: Sputnik / Григорий Сысоев
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1978)
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210729/252458387/Nanotela-protiv-koronavirusa-v-Germanii-razrabotali-novyy-preparat.html

Эффект разработанного в Геттингене препарата состоит в том, что это, по сути, нанотела, задача которых блокировать вирус и не допустить его развитие в организме

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Разработано средство, которое эффективно блокирует коронавирус и его различные варианты. Препарат создан учеными Геттингенского университета в Германии на основе нанотел. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The EMBO Journal.

Новая разработка в тысячу раз превосходят ранее созданные аналоги. Поскольку нанотела можно производить с небольшими затратами и в больших количествах, это средство в случае успешных клинических испытаний будет способно удовлетворить мировой спрос на терапевтические препараты против COVID-19.

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© AP Photo / Marta Lavandier
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Нанотела представляют собой уменьшенную версию антител — молекул, которые прикрепляются к вирусам и другим инфекционным агентам и нейтрализуют их. Мини-антитела, или VHH, направлены против S-белка коронавируса, который участвует в прикреплении вируса к рецепторам на поверхности заражаемой клетки и последующем проникновении его внутрь. Нанотела блокируют рецептор-связывающий домен коронавируса, предотвращая заражение.

Для создания нанотел ученые иммунизировали трех альпак, чтобы они произвели мини-антитела к S-белку. Затем исследователи взяли образцы крови и выделили около миллиарда различных антител. Для отбора 45 самых эффективных молекул были использованы бактериофаги, которые несли на своей поверхности рецептор-связывающий домен коронавируса. После этого нанотела были проверены на эффективность нейтрализации SARS-CoV-2 и предотвращении репликации вируса в клетках.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1978)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Германия

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