21:12 30 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7043
  • 100 RUB4.2641
  • USD3.1197
Поиск
Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы

Новая мутация коронавируса позволяет избегать клеточного иммунитета

© AFP / KAREN DUCEY
Наука
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1981)
25 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1e/251875260.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210730/252466480/Novaya-mutatsiya-koronavirusa-pozvolyaet-izbegat-kletochnogo-immuniteta.html

Если вирус достаточно долго задержится в одном организме, он может накопить мутации, которые помогут ему обходить иммунный ответ, сообщили ученые

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Исследователи из России выявили мутации коронавируса, которые позволяют преодолевать клеточный иммунитет, сообщила пресс-служба Сколтеха.

"Исследователи Сколтеха и их коллеги изучили самый продолжительный на сегодня случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней. Исследование позволило выявить мутации, которые помогают коронавирусу SARS-CoV-2 избегать клеточного иммунитета. Препринт статьи опубликован на портале Research Square", - говорится в сообщении.

Клетка зараженная коронавирусом под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
В ВОЗ предупредили о риске возникновения более опасного штамма коронавируса

Согласно нему, исследование проводили специалисты нескольких российских научно-исследовательских институтов и лечебных учреждений.

Как отметили в Сколтехе, коронавирус непрерывно мутирует. Если вирус достаточно долго задержится в одном организме, он может накопить мутации, которые помогут ему обходить иммунный ответ. Это делает подобных пациентов с ослабленным иммунитетом невольными "горячими точками" быстрой эволюции вируса.

"Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться", - уточняется в сообщении.

Результаты, полученные учёными, указывают на то, что уклонение от Т-клеток – недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1981)
Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Дым над лесом вокруг Манавгата
Анталья лишилась солнца: дым лесных пожаров закрыл небо - фото
Северный поток - 2 почти готов: построено 99% газопровода - видео
"Северный поток - 2" почти готов: построено 99% газопровода - видео
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
“Мост дружбы” на границе Грузии и Армении
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться