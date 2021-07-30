Новая мутация коронавируса позволяет избегать клеточного иммунитета

Если вирус достаточно долго задержится в одном организме, он может накопить мутации, которые помогут ему обходить иммунный ответ, сообщили ученые

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Исследователи из России выявили мутации коронавируса, которые позволяют преодолевать клеточный иммунитет, сообщила пресс-служба Сколтеха.

"Исследователи Сколтеха и их коллеги изучили самый продолжительный на сегодня случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней. Исследование позволило выявить мутации, которые помогают коронавирусу SARS-CoV-2 избегать клеточного иммунитета. Препринт статьи опубликован на портале Research Square", - говорится в сообщении.

Согласно нему, исследование проводили специалисты нескольких российских научно-исследовательских институтов и лечебных учреждений.

Как отметили в Сколтехе, коронавирус непрерывно мутирует. Если вирус достаточно долго задержится в одном организме, он может накопить мутации, которые помогут ему обходить иммунный ответ. Это делает подобных пациентов с ослабленным иммунитетом невольными "горячими точками" быстрой эволюции вируса.

"Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться", - уточняется в сообщении.

Результаты, полученные учёными, указывают на то, что уклонение от Т-клеток – недооцененный и потенциально мощный двигатель эволюции SARS-CoV-2 в пациентах с ослабленным иммунитетом.