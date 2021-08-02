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Лаборатория

Эстонские ученые разработали назальный спрей от коронавируса

© CC0 / photo: Pixabay / jarmoluk
Наука
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Sputnik Грузия
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Назальный спрей, который защищает от всех видов штаммов коронавируса, - новая разработка эстонских ученых

ТБИЛИСИ, 2 авг — Sputnik. Эстонские ученые создали назальный спрей от коронавируса, который защищает от всех видов штаммов. Об этом заявил научный директор компании Icosagen Март Устав, информирует Baltnews со ссылкой на Postimees.ee.

"Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и активно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения", – отметил он.

По словам Устава, лабораторные исследования препарата показали, что он обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов.

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Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Вакцина

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