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Эпидемия коронавируса - мужчина в маске

Полностью привитые от COVID-19 люди заболевают в три раза реже, заявили ученые

© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Наука
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Также полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут вирус другим

ТБИЛИСИ, 4 авг — Sputnik. Люди, получившие два компонента вакцины от COVID-19, в три раза меньше подвержены риску заражения коронавирусом, чем невакцинированные, заявили исследователи из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI. Об этом пишет РИА Новости.

Лаборатория
© CC0 / photo: Pixabay / jarmoluk
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Результаты программы мониторинга коронавируса основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля.

"Сегодняшние результаты являются ярким напоминанием о важности вакцинации против COVID-19, поскольку у непривитых вероятность получить положительный результат (теста на COVID-19 – ред.) в три раза выше на этом этапе, чем у тех, кто полностью вакцинирован", – заявила управляющий директор по связям с общественностью Ipsos MORI Келли Бивер.

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут вирус другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Ученые

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