Определен температурный предел, который способен выдержать человек

Стремительные климатические изменения провоцируют рост глобальных температур, и уже сегодня аномально высокие температуры наблюдаются во многих регионах Земли

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Ученые поставили перед собой задачу выяснить, какую максимальную температуру может выдерживать тело человека. В результате, температурный предел был зафиксирован на уровне 35 градусов Цельсия, пишет журнал Live Science.

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA говорят, что 35 градусов Цельсия – это предел человеческого тела. Важно отметить, что речь идет о температуре влажного термометра, который дает показания, не совпадающие с температурой воздуха. Температура влажного термометра измеряется термометром, который покрыт мокрой тканью, и, соответственно, показатель зависит как от тепла, так и от влажности. Это важно, т. к. при сильной влажности пот хуже испаряется с тела, что ведет к перегреву организма.

"Когда показатели влажности и температуры слишком высоки, температура влажного термометра может стать критической – тело человека не сможет охлаждаться, поэтому регуляция внутренней температуры станет невозможной", – говорит Колин Рэймонд, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA.

Если температура воздуха составляет 46 градусов, а относительная влажность держится в районе 30 процентов, то температура влажного термометра составит 30,5 °C, что приемлемо. Но если влажность поднимется до 77 процентов при температуре 39 °C, то температура влажного термометра станет критической. Оказавшись в таких условиях, человек будет находиться в опасном для жизни гипертермическом состоянии.

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