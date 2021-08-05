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Насколько эффективна вакцина "ЭпиВакКорона"? Обнародованы результаты исследования

© photo: Sputnik / Evgeny Byatov
Наука
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Sputnik Грузия
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"Известия": иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 79 процентов

ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Обнародованы промежуточные итоги клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" - на 42-й день после вакцинации антитела к коронавирусу нашли у 79% привитых добровольцев, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

В независимой проверке компании "Клиникал ресерч лаборатори" приняли участие 2999 человек. Из них 2253 были привиты "ЭпиВакКороной", а 746 участников испытаний получили плацебо. С каждым добровольцем провели девять встреч для наблюдения за их состоянием и отбора проб.

Заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих в беседе с изданием обратила внимание, что предварительные результаты исследования демонстрируют иммунологическую эффективность вакцины.

"Не нужно путать ее с эпидемиологической эффективностью, которая исходит из других данных и высчитывается по особой формуле", — отметила Непомнящих.

Как пишет газета, у более чем 40 процентов вакцинированных с антителами IgG их уровень оказался высоким (от десяти и более). Средний уровень антител (от 3,5 до 9,99) зафиксировали у 21 процента участников. Коэффициент позитивности от 1 до 3,49 выявили у 15,3 процента привитых.

Специалисты "Клиникал ресерч лаборатори" пришли к выводу, что "ЭпиВакКорона" никого не инфицирует. По результатам испытаний при промежуточной обработке данных они признали вакцину безопасной и эффективной.

"ЭпиВакКорона" — вакцина, созданная на пептидной платформе государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

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Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

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