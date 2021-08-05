Число наводнений в мире резко вырастет - предупреждают ученые

В настоящее время почти 90 процентов наводнений приходятся на страны Южной и Юго-Восточной Азии, преимущественно страдают территории, расположенные в районе бассейнов крупных рек

ТБИЛИСИ, 5 авг - Sputnik. За последние 20 лет число людей, пострадавших от наводнений, выросло на 24 процента. Это в десять раз больше, чем прогнозировали ученые, пишет журнал Nature.

Новое исследование провели специалисты из компании Cloud to Street. По результатам спутниковых наблюдений они установили, что рост населения в районах с высоким риском подтопления вызван экономическим развитием этих территорий.

Согласно данным исследования, с 2000 по 2018 год наводнения затронули во всем мире 2,23 миллиона квадратных километров, от чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек. При этом почти 90 процентов наводнений приходятся на страны Южной и Юго-Восточной Азии, особенно бассейны таких крупных рек, как Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг. Кроме того, спутниковые данные свидетельствуют об увеличении зоны затоплений в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары.

В Cloud to Street считают, что из-за климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население еще 25 стран.