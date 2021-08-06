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По билету в космос: начаты продажи для всех желающих

© CC0 / Flickr/ Virgin Galactic / Sir Richard Branson and his mother
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210806/252526246/Po-biletu-v-kosmos-nachaty-prodazhi-dlya-vsekh-zhelayuschikh.html

Следующий старт корабля Unity 23 Virgin Galactic состоится в конце сентября с космодрома в Нью-Мексико

ТБИЛИСИ, 6 авг – Sputnik. Американская компания Virgin Galactic начала продажу билетов на свои космические полеты по стартовой цене 450 тысяч долларов за место, сообщает ВВС.

В фирме, возглавляемой миллиардером Ричардом Брэнсоном, надеются начать коммерческие полеты к границе космоса уже в следующем году – после проведения еще нескольких испытательных миссий.

По словам гендиректора Virgin Galactic Майкла Колглейзера, что успешный тестовый полет Брэнсона на корабле Unity в прошлом месяце возобновил интерес общественности к предложению компании об организации необычных путешествий.

"Пользуясь всплеском интереса потребителей после запуска Unity 22, мы рады объявить о возобновлении продаж, которые вступят в силу сегодня", – сказал он.

Сейчас Virgin Galactic на рынке космического туризма соперничает с Blue Origin, которой управляет Джефф Безос. Как ожидается, компания бывшего главы Amazon будет продавать билеты на будущие полеты по цене от 200 до 300 тысяч долларов. Следующий старт корабля Unity 23 Virgin Galactic состоится в конце сентября с космодрома в Нью-Мексико.

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