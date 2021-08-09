Какое будущее ждет COVID-19 – прогноз британского ученого

Через несколько лет подавляющее большинство заражений коронавирусом будут протекать бессимптомно или в легкой форме, считает ученый

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. COVID-19 в скором времени превратится, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды, написал выразил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в статье для журнала Spectator.

"COVID станет принципиально иным заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь еще одной причиной простуды", – заявил профессор.

Он отметил, что остальные коронавирусы носят сезонный характер и, как правило, достигают пика зимой, поэтому можно предполагать, что с данным вирусом будет аналогичная ситуация. Новые штаммы SARS-CoV-2 чреваты проблемами, однако, по его словам, есть разумные основания полагать, что штамм "Дельта" может стать конечной точкой вируса.

Профессор высказал предположение, что штамм "Дельта" является наиболее сильным, выразив сомнения в вероятности аналогичного "всплеска" других вариантов. "Как мы видим на примере других коронавирусов, возникают дальнейшие мутации, благодаря которым вирус обходит имеющийся иммунитет, однако сама по себе одна "беглая" мутация еще не перечеркивает наработанной защиты от иммунитета и вакцин", – рассказал ученый.

По его мнению, худшая часть пандемии – по крайней мере, в Великобритании – уже позади, однако в данном случае важно успешное проведение вторичной вакцинации. "Если все пойдет хорошо, новые длительные ограничения едва ли потребуются", – заключил он.