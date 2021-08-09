10:05 09 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Пандемия коронавируса - дети в масках

Какое будущее ждет COVID-19 – прогноз британского ученого

© AP Photo / Denis Poroy
Наука
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1990)
211 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/15/252384952.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210809/252533755/Kakoe-buduschee-zhdet-COVID-19---prognoz-britanskogo-uchenogo.html

Через несколько лет подавляющее большинство заражений коронавирусом будут протекать бессимптомно или в легкой форме, считает ученый

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. COVID-19 в скором времени превратится, как и другие коронавирусы, в еще одну причину простуды, написал выразил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер в статье для журнала Spectator.

"COVID станет принципиально иным заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь еще одной причиной простуды", – заявил профессор.

Пандемия коронавируса - жители Москвы в масках в очереди на вакцинацию
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Могут появиться более опасные штаммы коронавируса – предупреждает ВОЗ

Он отметил, что остальные коронавирусы носят сезонный характер и, как правило, достигают пика зимой, поэтому можно предполагать, что с данным вирусом будет аналогичная ситуация. Новые штаммы SARS-CoV-2 чреваты проблемами, однако, по его словам, есть разумные основания полагать, что штамм "Дельта" может стать конечной точкой вируса.

Профессор высказал предположение, что штамм "Дельта" является наиболее сильным, выразив сомнения в вероятности аналогичного "всплеска" других вариантов. "Как мы видим на примере других коронавирусов, возникают дальнейшие мутации, благодаря которым вирус обходит имеющийся иммунитет, однако сама по себе одна "беглая" мутация еще не перечеркивает наработанной защиты от иммунитета и вакцин", – рассказал ученый.

По его мнению, худшая часть пандемии – по крайней мере, в Великобритании – уже позади, однако в данном случае важно успешное проведение вторичной вакцинации. "Если все пойдет хорошо, новые длительные ограничения едва ли потребуются", – заключил он.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1990)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая стеклянная смотровая площадка в Сан-Паулу
Пощекотать нервы: в Сан-Паулу открылась смотровая площадка Sampa Sky - фото
Фейерверк над Олимпийским стадионом в Токио во время церемонии закрытия XXXII летней Олимпиады
Прощальный фейерверк в Токио осветил небо на церемонии закрытия XXXII летней Олимпиады
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться