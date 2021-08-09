12:28 09 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6600
  • 100 RUB4.2347
  • USD3.0993
Поиск
Клетка зараженная коронавирусом под микроскопом

Ученые нашли препарат, "убивающий" коронавирус в клетках человека на 70%

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Наука
Получить короткую ссылку
27220
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0c/0b/250321493.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210809/252534834/Uchenye-nashli-preparat-ubivayuschiy-koronavirus-v-kletkakh-cheloveka-na-70.html

При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2, но его эффективность против "дельта"-штамма коронавируса еще изучается

ТБИЛИСИ, 9 авг — Sputnik. Международная группа исследователей выяснила, что препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут уничтожать коронавирус SARS-CoV-2 в клетках человека, в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Pharmacology. Об этом пишет РИА Новости.

Пандемия коронавируса - дети в масках
© AP Photo / Denis Poroy
Какое будущее ждет COVID-19 – прогноз британского ученого

Фенофибрат – средство, которое используется для снижения уровня холестерина у пациентов с рисками сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обратили на него внимание в поисках препарата, способного нарушить возможность белкового шипа коронавируса связываться с клеточными рецепторами ACE2.

Лабораторные эксперименты на клеточных культурах показали, что фенофибрат способен снизить вирусную нагрузку на 70%. При этом он показал одинаковую эффективность против большинства штаммов SARS-CoV-2. Но его эффективность против "дельта"-штамма коронавируса еще изучается.

Ученые отметили, что фенофибрат очень дешев и доступен во всем мире, поэтому в странах в странах с низким и средним уровнем дохода, а также для пациентов, которым не рекомендована вакцинация, он может быть очень полезен.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Новая стеклянная смотровая площадка в Сан-Паулу
Пощекотать нервы: в Сан-Паулу открылась смотровая площадка Sampa Sky - фото
Фейерверк над Олимпийским стадионом в Токио во время церемонии закрытия XXXII летней Олимпиады
Прощальный фейерверк в Токио осветил небо на церемонии закрытия XXXII летней Олимпиады
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
Успенский пост 2021: календарь питания по дням
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться