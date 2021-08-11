Эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма составила 83%

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" показывает наиболее хорошие результаты по профилактике дельта-штамма коронавируса, передает РИА Новости.

По его словам, эффективность российской прививки составляет 83%.

Российский препарат "Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

По данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, выявили в этой стране пятого октября 2020 года в городе Нагпур. Специалисты заявляют, что он в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2.

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