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Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной Спутник

Эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма составила 83%

© AFP / JORGE BERNAL
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210811/252554671/Effektivnost-vaktsiny-Sputnik-V-protiv-delta-shtamma-sostavila-83.html

Российский препарат "Спутник V" первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина против коронавируса "Спутник V" показывает наиболее хорошие результаты по профилактике дельта-штамма коронавируса, передает РИА Новости.

По его словам, эффективность российской прививки составляет 83%.

Российский препарат "Спутник V" разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

По данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса, или вариант "Дельта", названный B.1.617, выявили в этой стране пятого октября 2020 года в городе Нагпур. Специалисты заявляют, что он в два раза более заразен по сравнению с изначальным вирусом SARS-CoV-2.

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