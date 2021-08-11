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Эпидемия коронавируса - врачи в больнице проверяют зараженных COVID

Более смертельный: ученые предупредили об опасности штамма коронавируса "йота"

© AP Photo / Ariana Cubillos
Наука
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"Йота"-штамм коронавируса увеличивает летальность на 82 процента, обнаружили американские исследователи

ТБИЛИСИ, 11 авг — Sputnik. "Йота"-вариант коронавируса может повысить летальность при заражении COVID-19 на 46–82% среди лиц старшего возраста, к такому выводу пришли специалисты Департамента здравоохранения города Нью-Йорк и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета. Препринт исследования опубликован на портале medrxiv.org, передает РИА Новости.

В ходе исследования ученые проанализировали эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке с ноября 2020 по апрель 2021 года, проведя математическое моделирование для определения скорости передачи, способности к уклонению от иммунитета и летальности указанного штамма.

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Авторы установили, что по сравнению с другими штаммами "йота"-вариант увеличивал коэффициент летальности при заражении на 46% у лиц в возрасте 45-64 лет, на 82% в диапазоне 65-74 лет, на 62% для лиц старше 75 лет.

"Йота"-штамм коронавируса впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, позднее он распространился по всем США, впоследствии его обнаружили еще в 27 странах мира. По данным ученых, "йота" была доминирующим штаммом в Нью-Йорке в период с ноября 2020 по март 2021 года, с появлением более заразного варианта B. 1.1.7 ("альфа") распространенность B. 1.526 постепенно снижалась.

Всемирная организация здравоохранения в марте включила "йоту" в список штаммов, "представляющих интерес". В список "вызывающих озабоченность" ВОЗ внесла четыре варианта: "альфа" (британский), "бета" (южноафриканский), "гамма" (бразильский) и "дельта" (индийский).

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