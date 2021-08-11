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Лысые мужчины

Ученые предупредили лысеющих мужчин о новой опасности

© photo: Sputnik / Руслан Кривобок
Наука
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С чем связанно ранее облысение, является ли этот процесс показателем состояния здоровья и можно ли его остановить?

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Если волосы начали выпадать еще в юности, то сначала надо обратиться не к трихологу, а к кардиологу, говорит врач - андролог, уролог Андрей Лычагин.

В интервью изданию "Доктор питер" он рассказал, что индийские ученые провели исследования и смогли доказать, что у мужчин, которые до 40 лет поседели и начали терять волосы, повышен риск ишемической болезни сердца. Причем при облысении он увеличивается в 5,6 раза, а при преждевременном поседении — в 5,3 раза.

Исследователи пришли к выводу, что такие изменения в организме мужчины косвенно свидетельствую о его реальном биологическом возрасте, а не хронологическом.

"Облысение и преждевременное поседение необходимо рассматривать как фактор риска", — уверен доцент кафедры кардиологии Института кардиологии и исследований им. Мехта доктор Камаль Шарма.

При этом Лычагин подчеркнул, что чаще всего, конечно, вопрос упирается в наследственный фактор.

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