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Медицинская лаборатория - проверка биоматериалов на ВИЧ и СПИД

Препарат против ВИЧ начинают испытывать на людях в США

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Наука
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В проверке эффективности препарата будет задействовано более полусотни человек, завершить испытания планируется в мае 2023 года

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Американская фармацевтическая компания Moderna начинает испытания вакцины от ВИЧ на людях.

Представители корпорации по производству медпрепаратов сообщили, что первая фаза испытаний вакцин начнется уже в 2021 году.

Эффективность прививки будут тестировать на 56 людях в возрасте от 18 до 50 лет. Часть из них имеет диагноз ВИЧ. В планах завершить испытания в мае 2023 года.

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Вакцина от ВИЧ представляет собой своеобразные инструкции для человеческих клеток. Они как бы "дают указание" иммунной системе подавлять белок вируса.

Испытания препарата в лабораториях уже показали хороший результат: после инъекции вакциной организм стал распознавать белок как что-то враждебное и включал иммунную систему для выработки антител и Т-клеток для борьбы с ним.

Причем фармакологи и ученые синхронно утверждают: такой метод буден эффективен в том числе против мутаций вируса иммунодефицита человека.

К слову, такая технология показала эффективность и при борьбе с коронавирусом.

Напомним, сегодня ВИЧ неизлечим. Людям с положительным статусом нужно ежедневно принимать антиретровирусные препараты, чтобы у них ВИЧ не перешел в конечную стадию – СПИД.

Кроме того, антиретровирусная терапия полностью защищает человека с ВИЧ от передачи вируса другим людям.

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