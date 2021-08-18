Эпидемиолог рассказал, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Как отметил ученый, пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус будет по-прежнему в фокусе внимания

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Если получится достичь коллективного иммунитета, вирус будет меняться меньше, потому что он мутирует только в неиммунном организме, при этом коллективный иммунитет – это 80 процентов", - пояснил Горелов.

Он отметил, что основные данные о коронавирусе уже получены, но вирус постоянно изменяется, поэтому говорить о том, что поставлена точка в его изучении, нельзя.

Изменяясь, вирус приобретает новые свойства, поэтому во многих странах постоянно мониторят циркуляцию различных генотипов, которые принципиально отличаются друг от друга, пояснил Горелов.

Ранее первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса удастся сформировать в ближайшее время. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости отметил, что при реализация этой задачи поможет взять эпидемиологический процесс под контроль и снизить число одномоментно заболевших.