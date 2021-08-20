Илон Маск обещал создать в 2022 году робота-гуманоида

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Компания Tesla Inc анонсировала появление в 2022 году прототипа модели робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированный портал Teslarati.
Презентация новинок состоялась на мероприятии, посвященном искусственному интеллекту, в калифорнийском городе Пало-Альто, где расположена штаб-квартира компании.
Основатель компании Илон Маск заверил, что робот будет также полезен в быту: он сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие повседневные команды.
"Он будет построен людьми для людей. Он будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач", - сказал Маск.
В ходе мероприятия сотрудники компании также представили супербыстрый компьютер Dojo, предназначенный для обучения автопилота автомобилей Tesla.
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