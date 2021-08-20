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Генеральный директор SpaceX и Tesla Motors Илон Маск приветствует поклонников при выходе из центра правосудия (12 июля 2021). Уилмингтон

Илон Маск обещал создать в 2022 году робота-гуманоида

© AP Photo / Matt Rourke
Наука
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Робот будет использовать некоторые из устройств, которые уже применяются в автомобилях компании. Например, его зрение будут обеспечивать камеры для самоуправляющихся машин Tesla

ТБИЛИСИ, 20 авг — Sputnik. Компания Tesla Inc анонсировала появление в 2022 году прототипа модели робота-гуманоида Tesla Bot собственной разработки, сообщает РИА Новости со ссылкой на специализированный портал Teslarati.

Презентация новинок состоялась на мероприятии, посвященном искусственному интеллекту, в калифорнийском городе Пало-Альто, где расположена штаб-квартира компании.

Основатель компании Илон Маск заверил, что робот будет также полезен в быту: он сможет ходить в магазин, приносить различные предметы и выполнять другие повседневные команды.

"Он будет построен людьми для людей. Он будет дружественным к пользователю и поможет избавиться от опасных, монотонных и скучных задач", - сказал Маск.

В ходе мероприятия сотрудники компании также представили супербыстрый компьютер Dojo, предназначенный для обучения автопилота автомобилей Tesla.

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