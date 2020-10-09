Почему нельзя выкладывать в соцсети снимки вида из окна? Предупреждение эксперта

Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, поэтому перед тем, как что-то выложить в Сеть, надо сто раз подумать

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Большинство людей не задумываются о последствиях, выкладывая в соцсети данные о себе и своем местоположении, а ведь ими могут воспользоваться злоумышленники.

Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека. А при этом даже обычная фотография, сделанная из окна вашей квартиры или рабочего офиса, может стать объектом интереса недоброжелателей.

Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

"Некоторые социальные сети и сайты не "очищают" историю фотографии. Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана", — отметил эксперт.