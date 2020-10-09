17:19 10 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7966
  • 100 RUB4.1679
  • USD3.2172
Поиск
Вид из окна дома имени Зубалова

Почему нельзя выкладывать в соцсети снимки вида из окна? Предупреждение эксперта

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
Получить короткую ссылку
279 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201009/249668644/Pochemu-nelzya-vykladyvat-v-sotsseti-snimki-vida-iz-okna-Preduprezhdenie-eksperta.html

Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека, поэтому перед тем, как что-то выложить в Сеть, надо сто раз подумать

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Большинство людей не задумываются о последствиях, выкладывая в соцсети данные о себе и своем местоположении, а ведь ими могут воспользоваться злоумышленники.

Смартфон в руках у мужчины
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
"Не звоните в Эфиопию" - компания "Магти" предупреждает абонентов о мошенниках

Конфиденциальность и приватность являются неотъемлемой частью жизни человека. А при этом даже обычная фотография, сделанная из окна вашей квартиры или рабочего офиса, может стать объектом интереса недоброжелателей.

Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель директора Института Информационных Технологий Университета "Синергия" Антон Аверин.

"Некоторые социальные сети и сайты не "очищают" историю фотографии. Когда пользователь делает фотографию с телефона при включенных геоданных, сохраняется информация о том, где именно была сделана фотография. EXIF данные имеются у каждой фотографии вне зависимости от того, с какого устройства она была сделана", — отметил эксперт.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Герой матча - Торнике Окриашвили. Сборная Грузии выиграла у Беларуси в Лиге наций УЕФА 1:0
Сборная Грузии в финале Лиги наций УЕФА! Лучшие фото матча с Беларусью
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
У США не получается создать вакцину от коронавируса - кто виноват?
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
Коронавирус на Южном Кавказе: динамика за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться