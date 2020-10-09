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Пандемия коронавируса COVID-19. Лечение зараженных пациентов в Буэнос-Айресе, Аргентина

Странные симптомы COVID-19: переболевшие рассказали о нетипичных признаках

© AP Photo / Natacha Pisarenko
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201009/249669495/Strannye-simptomy-COVID-19-perebolevshie-rasskazali-o-netipichnykh-priznakakh-.html

Кашель, температура, боль в горле и теле, как оказалось, далеко не единственные признаки коронавируса

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. О необычных признаках коронавируса нового типа, которые нехарактерны для COVID-19, рассказали переболевшие этим заболеванием, пишет Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.

Полицейские на блокпосту
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
В одном из сел Восточной Грузии установлен блокпост из-за COVID-19

Среди странных симптомов - ощущение жжения в области стоп, внезапные провалы в памяти и развившаяся бессонница.

В числе нетипичных признаков также необъяснимые кожные высыпания, онемение лица и тела, выпадение волос, а также проблемы с сердцем.

По словамм пациентов, эти необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.

Ламберт объясняет, что такие проявления не следует списывать на последствия перенесенного стресса, а необходимо тщательно изучить.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1337)


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