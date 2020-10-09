Странные симптомы COVID-19: переболевшие рассказали о нетипичных признаках

Кашель, температура, боль в горле и теле, как оказалось, далеко не единственные признаки коронавируса

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. О необычных признаках коронавируса нового типа, которые нехарактерны для COVID-19, рассказали переболевшие этим заболеванием, пишет Medicalxpress со ссылкой на доцента из Медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.

Среди странных симптомов - ощущение жжения в области стоп, внезапные провалы в памяти и развившаяся бессонница.

В числе нетипичных признаков также необъяснимые кожные высыпания, онемение лица и тела, выпадение волос, а также проблемы с сердцем.

По словамм пациентов, эти необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.

Ламберт объясняет, что такие проявления не следует списывать на последствия перенесенного стресса, а необходимо тщательно изучить.