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Домашние заготовки

В чем смертельная опасность домашних заготовок? Мнение ученых

© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
Общество
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Редкую, но смертельно опасную болезнь возбуждает бактерия, которая может попасть в банку с домашними заготовками

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. При консервировании мяса, рыбы или грибов, а также плохо вымытых овощей в банку может попасть бактерия Clostridium botulinum. О смертельной опасности домашних заготовок рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

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Ученый подчеркнул, что в герметичных условиях и при комнатной температуре бактерия Clostridium botulinum вырабатывает токсин, который вызывает ботулизм. Это тяжелое заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга.

Гинзбург отметил: наличие токсина нельзя различить по вкусу и запаху. Поэтому врач рекомендует обращать внимание на внешний вид заготовок, а также насторожиться, если крышка консервов вздулась или при открытии банки нет характерного щелчка.

"На промышленных производствах практически не встречается подобная проблема: там все консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов. В домашних условиях трудно добиться такого, — сказал специалист в эфире телеканала "Россия 1".

При этом, хотя ботулизм встречается гораздо реже, чем другие кишечные инфекции и отравления, от этой болезни умирает около трети заболевших, отмечает медик.



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