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Samsung Galaxy Note 7

Каким будет флагманский Samsung Galaxy S21 Ultra? В интернет "утекли" подробности

© REUTERS / Kim Hong-Ji
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201012/249692016/Kakim-budet-flagmanskiy-Samsung-Galaxy-S21-Ultra-V-internet-utekli-podrobnosti.html

Дата релиза долгожданной новинки до сих пор неизвестна. Сам же Galaxy S20 Ultra был представлен еще в начале февраля 2020 года

ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. В интернет попали детальные подробности о топовом смартфоне Samsung начала 2021 года. О характеристиках флагмана следующего года сообщает Gizmochina.

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Как пишет издание, смартфон Galaxy S21 Ultra получит пента-камеру, ключевым сенсором которой станет 108-Мп датчик ISOCELL HM2, являющийся разработкой компании. Ожидается, что модель будет способна писать видео в качестве 1080p со скоростью 240 кадров в секунду, 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 8K со скоростью 30 кадров в секунду.

Также стало известно, что разрешение дисплея составит 1440p, причем матрица сможет обновлять картинку на 120 или 144 герцах. В качестве процессора Galaxy S21 Ultra получит платформы Exynos 1080 (международная версия) и Snapdragon 875 (для некоторых регионов).

Что касается емкости батареи смартфона, то она составит 5000 мАч, а быстрая зарядка заработает с мощностью в 65 ватт.

При этом дата выхода новинки до сих пор неизвестна. Galaxy S20 Ultra был представлен в начале февраля 2020 года.



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