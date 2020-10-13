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Эмблемы Всемирной организации здравоохранения и Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД

ВОЗ назвала сроки начала оценки вакцин от COVID-19

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1345)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201013/249693406/VOZ-nazvala-sroki-nachala-otsenki-vaktsin-ot-COVID-19.html

ВОЗ потребуется от шести месяцев до года, чтобы проанализировать полученные сведения и дать рекомендации по использованию той или иной вакцины

ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует начать получать информацию, необходимую для оценки качества вакцин от коронавируса, не ранее декабря или первых месяцев 2021 года, заявила на брифинге главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан.

"У нас есть порядка 40 вакцин, которые находятся на разной стадии клинических испытаний. Из них десять начали последнюю, третью фазу исследований, которая заключается в оценке эффективности и безопасности", – сказала она.

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По словам Сваминатан, исходя из сроков начала испытаний, самое раннее, когда будет достаточно данных для оценки, – это декабрь 2020 либо начало 2021 года.

При этом ВОЗ еще потребуется от шести месяцев до года, чтобы проанализировать полученные сведения и дать рекомендации по использованию той или иной вакцины.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. На сегодняшний день общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру составляет более 37 миллионов человек, скончались более одного миллиона.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1345)


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