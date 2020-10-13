Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за болезни участника

До сих пор предполагалось, что первая партия препарата будет доступна в начале 2021 года, однако сейчас эпидемиологи кинули все силы на выяснение состояния заболевшего

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Необъясненная болезнь у участника исследования - именно по этой причине всемирно известная американская компания Johnson & Johnson приостановила завершающий этап испытаний вакцины от COVID-19, сообщается на ее официальном сайте.

"Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъясненной болезни у участника исследования", - отмечается в заявлении компании.

Сейчас медики усиленно выясняют состояние заболевшего, поскольку этого требуют правила клинического исследования. Ожидается, что дополнительную информацию о здоровье добровольца опубликуют после сбора всех необходимых данных.

Третий этап испытаний вакцины от коронавирусого нового типа компании Johnson & Johnson стартовал 23 сентября. Пояснялось, что в этом этапе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Соединенных Штатов, Чили и Южно-Африканской Республики.

Подчеркивалось, что в ходе испытаний специалисты изучают "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". До сих пор предполагалось, что первая партия препарата будет доступна в начале следующего года.

Johnson & Johnson - учрежденная в 1887 году холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Нью-Брансуик, штат Нью-Джерси (США). Возглавляет группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. По последнему рейтингу, занимает ведущее место в мире. Входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50. Компания была зарегистрирована в 1887 году.