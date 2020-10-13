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Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом

Назван неожиданный способ заразиться COVID-19

© AP Photo
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1350)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201013/249698773/Nazvan-neozhidannyy-sposob-zarazitsya-COVID-19.html

Переносчиками опасного вируса, который сотрясает мир уже который месяц подряд, могут стать самые верные и доверчивые существа на земле

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Частицы коронавируса нового типа могут попасть в организм людей с шерсти их домашних питомцев, сказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского университета "МИСиС" Георгий Фролов.

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© photo: Sputnik / Nina Alexeeva
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"Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается", — рассказал он в интервью агентству городских новостей "Москва".

При этом специалист пояснил, что обработка шерсти дезинфицирующими средствами может навредить здоровью животного, так что после прогулок их нужно мыть.

По словам медика, COVID-19 легко смывается и с человеческого тела. Врач отметил, что инфекция может попадать в организм через открытые раны.

Число жертв пандемии коронавируса в мире уже приближается к двум миллионам, всего зараженными оказались почти 38 миллионов.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1350)


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