Назван неожиданный способ заразиться COVID-19

Переносчиками опасного вируса, который сотрясает мир уже который месяц подряд, могут стать самые верные и доверчивые существа на земле

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Частицы коронавируса нового типа могут попасть в организм людей с шерсти их домашних питомцев, сказал доцент кафедры физической химии Национального исследовательского университета "МИСиС" Георгий Фролов.

"Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается", — рассказал он в интервью агентству городских новостей "Москва".

При этом специалист пояснил, что обработка шерсти дезинфицирующими средствами может навредить здоровью животного, так что после прогулок их нужно мыть.

По словам медика, COVID-19 легко смывается и с человеческого тела. Врач отметил, что инфекция может попадать в организм через открытые раны.

Число жертв пандемии коронавируса в мире уже приближается к двум миллионам, всего зараженными оказались почти 38 миллионов.