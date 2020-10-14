Школа Сачхере попала в список ста успешных школ мира

Цель конкурса, на котором победила грузинская школа, заключалась в усилении равного доступа к качественному образованию для всех и в продвижении более высокого образовательного стандарта

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Государственная школа №2 им. И. Чавчавадзе города Сачхере (регион Имерети) попала в список ста успешных школ мира на международном конкурсе "Всемирной недели образования", сообщается на сайте министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Глава ведомства Михаил Чхенкели поблагодарил педагогов и учеников за успешную работу. Министр отметил, что модель современной школы, которая сейчас внедряется в государственных школах в рамках реформы образования, подразумевает введение практики педагогических методов XXI века, создание образовательной среды, ориентированной на личность, оснащение современными технологиями и развитие среди учеников критического мышления.

По словам Чхенкели, успех сачхерской школы является признанием эффективного метода инновационных подходов, обучения иностранных языков, STEM предметов.

Одним из критериев, на основе чего школа попала в список лучших, стала ее включенность в "Программу развития профессиональных навыков". Программа дает возможность ученикам получить общее и профобразование, и внедрена в более 700 школах страны.

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"Мы показываем миру опыт ста лучших школ, что будет содействовать внедрению образования высокого качества в странах. Это было основным посланием "Всемирной недели образования" 2020 года. Я хочу выразить особую благодарность каждому представителю школы Сачхере за то, что они превратили в реальность это послание. Именно вы сумели, показали и поделились с миром лучшей школьной практикой и вынесли на мировую арену имя вашей страны", - сказал Чхенкели.

Что такое "Всемирная неделя образования"?

Всемирная неделя образования (World Education Week 2020) проходила в виртуальном режиме 5-9 октября. В мероприятии приняли участие более ста тысяч участников. 100 школ из разных уголков земного шара, прошедшие конкурсный отбор, представили лучшие образовательные практики в поддержку обеспечения качественного образования как одной из целей устойчивого развития, выдвинутого ООН.

Каждая школа в онлайн-формате представила свой педагогический опыт, а также сформулировала пять важных шагов по его осуществлению. Мероприятия Недели проводились по следующим темам: разработка программ для повышения возможностей трудоустройства, предпринимательства и жизненных навыков, использование технологий, продвижение науки об обучении и преподавании, углубление участия семьи и сообщества, сосредоточение на благополучии.

Главная цель недели - активизировать усилия образовательных организаций по достижению равного доступа к качественному образованию для всех, а также продвижение более высокого образовательного стандарта.