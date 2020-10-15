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Ситуация в Париже в связи с коронавирусом

Во Франции вводится комендантский час из-за второй волны коронавируса

© photo: Sputnik / Dominic Buten
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1355)
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В Париде, Марселе и других крупных городах Франции из-за второй волны коронавируса с субботы вводится комендантский час

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране комендантского часа из-за новой вспышки коронавируса. Об этом глава французского государства заявил местным телеканалам, сообщает РИА Новости.

Комендантский час вводится с субботы в ряде городов страны, в том числе в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе, Монпелье, Сент-Этьене, Руане, Гренобле.

Международный валютный фонд
© photo: Sputnik / Nataliya Seliverstova
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"То, что мы называем комендантским часом, является адекватной мерой", - сказал Макрон.

Макрон заявил также, что контроль над ситуацией, вызванной второй волной коронавируса, не потерян. По его словам, французские власти сделали вывод из первой волны коронавирусной инфекции.

Комендантский час будет действовать с 21.00 (22.00 мск) до 06.00 (7.00 мск) с субботы.

Уже шестой день во Франции выявляется более 20 тысяч новых случаев заражения вирусом. За последние сутки во Франции подтвержден 22 591 новый случай Covid-19.

За последние 24 часа в стране от вируса умерли 104 человека. Всего с момента распространения вируса от Covid-19 в стране умерло 33037 человек. Подтверждено 779 063 случая заболевания.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1355)


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