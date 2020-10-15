Врачи назвали самый "опасный" предмет в офисе

Невидимые вирусы и бактерии, к сожалению, могут скрываться внутри главного атрибута рабочего процесса

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Клавиатура компьютера или ноутбука – наиболее "опасный" предмет в офисе и дома: на неочищенных кнопках могут быть различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе коронавирус.

"Компьютерная клавиатура – это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус", – сказала РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина.

По словам медика, прежде чем приступить к работе на клавиатуре, следует в обязательном порядке вымыть руки. То же самое надо повторить и после, так как зачастую бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок.

"Причем руки нужно мыть правильно: не менее 1,5 минуты, не просто поглаживая, а делая круговые и растирающие движения", – пояснила инфекционист.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 15 октября составило 38 002 699, скончались 1 083 234 человека, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 090 384, на втором месте Азия – 8 127 106, далее идет Европа – 7 219 501.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 287 031, скончались 4 108 человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.