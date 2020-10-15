13:27 15 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7968
  • 100 RUB4.1781
  • USD3.2209
Поиск
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует офис гражданской службы в восточном пригороде Афин Дафни (9 марта 2020). Греция

Врачи назвали самый "опасный" предмет в офисе

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1358)
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201015/249713341/Vrachi-nazvali-samyy-opasnyy-predmet-v-ofise.html

Невидимые вирусы и бактерии, к сожалению, могут скрываться внутри главного атрибута рабочего процесса

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Клавиатура компьютера или ноутбука – наиболее "опасный" предмет в офисе и дома: на неочищенных кнопках могут быть различные бактерии, кишечные инфекции, в том числе коронавирус.

Ситуация во Франции в связи с коронавирусом
© photo: AFP 2020 / PASCAL GUYOT
Во Франции вводится комендантский час из-за второй волны коронавируса

"Компьютерная клавиатура – это самый заразный предмет, особенно в офисе. Из-за того, что ее трудно обрабатывать, мало кто этим занимается. В результате на кнопках скапливаются болезнетворные бактерии, вирусы, зараза, среди которых может быть и коронавирус", – сказала РИА Новости главный внештатный инфекционист Минздрава Подмосковья Ирина Шилкина. 

По словам медика, прежде чем приступить к работе на клавиатуре, следует в обязательном порядке вымыть руки. То же самое надо повторить и после, так как зачастую бактерии, циркулирующие в воздухе, оседают на поверхность кнопок.

"Причем руки нужно мыть правильно: не менее 1,5 минуты, не просто поглаживая, а делая круговые и растирающие движения", – пояснила инфекционист.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 15 октября составило 38 002 699, скончались 1 083 234 человека, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Больше всего случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке – 18 090 384, на втором месте Азия – 8 127 106, далее идет Европа – 7 219 501.

За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 287 031, скончались 4 108 человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1358)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование Светицховлоба во время пандемии коронавируса. Верующие у входа в храм Светицховели - термоскрининг
Светицховлоба на фоне коронавируса: как отмечают праздник во время пандемии
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС
Бегать и унижаться - ниже нашего достоинства: Лавров о прекращении диалога с ЕС
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
Коронавирус в Грузии: главное за сентябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться