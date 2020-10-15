Правильно ли мы моем руки? Совет инфекциониста

Мир в четверг, 15 октября, отмечает Всемирный день мытья рук, учрежденный детским фондом ООН в 2008 году

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Частое или долгое мытье, особенно сильнодействующими моющими средствами и горячей водой не всегда убивает опасные вирусы, наоборот, из-за высушивания кожи таким образом условия для жизни и распространения бактерий становятся наиболее благоприятными.

"Время от времени сверяться с правилами мытья рук нелишне никому. Однако слишком частое или долгое мытье рук, особенно сильными моющими средствами и горячей водой, может повредить и высушить кожу рук, создавая эффект, противоположный предполагаемому, то есть даже улучшить условия для жизни бактерий. Например, шелушение кожи способствует их распространению", - сказала РИА Новости во Всемирный день мытья рук врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

По словам врача, несмотря на то, что правила мытья рук достаточно просты, и, казалось бы, всем известны, многие о них забывают.

"Итак, сначала снимите все кольца, часы или другие украшения. Тщательно намочите руки. Возьмите мыло и очень хорошо вспеньте - не менее 20 секунд - убедитесь, что вы моете между пальцами, под ногтями пальцев, тыльную сторону рук, ладони, запястья. Оптимальный процесс мытья рук не должен длиться меньше 30 секунд", - рассказала Ненастина.