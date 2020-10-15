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Иракли Макацария, участник шоу Холостяк на украинском TV

Грузинский "Холостяк" Ираклий Макацария получил бизнес-награду на Украине

photo: courtesy of Irakli Makatsaria
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201015/249713919/Gruzinskiy-Kholostyak-Irakliy-Makatsariya-poluchil-biznes-nagradu-na-Ukraine.html

Грузин с опытом в кино и различных реалити-шоу, уже второй год активно развивает свой собственный бренд ювелирных украшений

ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Герой романтического шоу "Холостяк" на Украине, грузинский телеведущий, продюсер и предприниматель Ираклий Макацария стал лауреатом всеукраинской ежегодной бизнес-премии "Cabinet Boss Top 50".

Ираклий Макацария
photo: Irakli Makatsaria / FB
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Церемония награждения "Cabinet Boss Top 50" проходит каждый год и награждает украинских бизнесменов, предпринимателей, инвесторов, дипломатов и селебрити.

Ираклий Макацария получил награду за свой ювелирный бренд "Makatsaria Jewelry". Для этого он специально приехал на Украину. 

Ираклию Макацария 35 лет, он родился и вырос в Батуми (Аджария). Среднюю школу окончил в США, а высшее образование получал уже в Тбилиси в Кавказской школе бизнеса по специальности маркетинг. Полученные знания Ираклий успешно применял в разных сферах деятельности: строительном и банковском бизнесе, в фешн-индустрии, в рекламном бизнесе.

В 2013 году Ираклий основал Maq Entertainment, которая стала первой компанией, начавшей сотрудничество с Болливудом. А в 2019 году создал собственный ювелирный бренд Makatsaria Jewerly.

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С Украиной Макацария, помимо множества друзей и деловых контактов в киноиндустрии, связывает участие в романтическом шоу "Холостяк 6" в 2016 году и шоу "Взвешенные и счастливые" в 2019 году. Кроме того, у бизнесмена уже есть опыт участия в танцевальном проекте – в 2017 году он стал участником грузинской версии шоу "Танцы со звездами", в котором дошел до финала.



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