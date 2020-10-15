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Города мира. Варшава

Территорию Польши поделили на цветные зоны

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1360)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201015/249720171/Territoriyu-Polshi-podelili-na-tsvetnye-zony.html

В настоящее время территория страны, в зависимости от числа больных коронавирусом, делится на зоны – красную, желтую и зеленую

ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Половина Польши, включая Варшаву, попала в "красную" зону по COVID-19, заявил в понедельник министр здравоохранения республики Адам Недельский, сообщает Sputnik Беларусь.

В настоящее время территория страны, в зависимости от числа больных коронавирусом, делится на зоны – красную, желтую и зеленую. От этого зависит, какие ограничения будут вводиться в том или ином регионе.

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© AP Photo / Daniel Cole
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"В "красной" зоне 152 повята, то есть половина Польши", – сообщил Недельский.

Он также уточнил, что в эту зону попали, в частности, такие города, как Варшава, Белосток, Краков, Жешув, Люблин и Гданьск.

Самыми существенными ограничениями в "красной" и "желтой" зонах является ношение масок, в том числе на открытом воздухе, удаленный и смешанный режимы работы учебных заведений, жесткий график функционирования общепита. Кроме того, в "красной" зоне запрещено проведение свадебных торжеств.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1360)


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