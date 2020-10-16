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Эмблема ВОЗ, архивное фото

ВОЗ оценила эффективность четырех лекарств от COVID-19

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1362)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201016/249720966/VOZ-otsenila-effektivnost-chetyrekh-lekarstv-ot-COVID-19.html

В условиях второй волны пандемии, которая оказалась жестче, чем первая, системы здравоохранения мира остро нуждаются в эффективных препаратах, лечащих вирус

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Ремдесевир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон - это те препараты, которые, по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, практически не влияют на смертность пациентов при лечении коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на исследование ВОЗ.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Как поясняют в работе, эти преплекарства раты не снижают риск летального исхода при COVID-19 и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Примечательно, что в ходе исследования использовались данные о лечении 11 266 госпитализированных больных. Работу еще не рецензировали.

Сообщается, что в рамках международного многоцентрового рандомизированного клинического исследования Всемирной организации здравоохранения SOLIDARITY ("Солидарность") прошли испытания четыре наиболее перспективные схемы лечения COVID-19. В числе них — "Ремдесивир", который российский Минздрав включит в клиническую практику и рекомендации по лечению инфекции.

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По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире выявили почти 38,4 миллиона случаев COVID-19, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии и Бразилии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1362)


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