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Лаборатория по выявлению коронавируса

В Китае обнаружили новое эффективное лекарство от COVID-19

© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1363)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201016/249722132/V-Kitae-obnaruzhili-novoe-effektivnoe-lekarstvo-ot-COVID-19.html

По безопасности этот препарат, по словам ученых, вполне может конкурировать с ремдесивиром – другим потенциальным препаратом против коронавируса нового типа

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Китайские исследователи из Гонконгского университета выяснили, что доступный в медицине антимикробный препарат, который практикуют для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в борьбе с COVID-19, пишет MedicalXpress.

Ситуация в мире в связи с коронавирусом
© photo: AFP 2020 / LEONARDO MUNOZ
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Это ранитидина висмута цитрат (RBC). Препарат, который был испытан на хомяках, обладает сильным антисекреторным и бактерицидным действием.

В ходе научного эксперимента вирусная нагрузка в культуре клеток легких зараженных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. При этом лекарство существенно уменьшило уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных.

Ученые отметили, что RBC имеет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности, что говорит о его безопасности по сравнению с ремдесивиром – другим потенциальным препаратом против коронавируса.

Правда, среди противопоказаний препарата - гиперчувствительность, острая порфирия, хроническая почечная недостаточность, детский возраст (до 14 лет), беременность и период лактации.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1363)


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