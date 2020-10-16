В Китае обнаружили новое эффективное лекарство от COVID-19

По безопасности этот препарат, по словам ученых, вполне может конкурировать с ремдесивиром – другим потенциальным препаратом против коронавируса нового типа

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Китайские исследователи из Гонконгского университета выяснили, что доступный в медицине антимикробный препарат, который практикуют для лечения язвы желудка и бактериальных инфекций, эффективен в борьбе с COVID-19, пишет MedicalXpress.

Это ранитидина висмута цитрат (RBC). Препарат, который был испытан на хомяках, обладает сильным антисекреторным и бактерицидным действием.

В ходе научного эксперимента вирусная нагрузка в культуре клеток легких зараженных грызунов снизилась более чем в тысячу раз. При этом лекарство существенно уменьшило уровень основных противовоспалительных цитокинов и хемокинов в случае тяжелого течения COVID-19 у животных.

Ученые отметили, что RBC имеет низкую цитотоксичность с высоким индексом селективности, что говорит о его безопасности по сравнению с ремдесивиром – другим потенциальным препаратом против коронавируса.

Правда, среди противопоказаний препарата - гиперчувствительность, острая порфирия, хроническая почечная недостаточность, детский возраст (до 14 лет), беременность и период лактации.