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Израильские спецподразделения

Борец с терроризмом по прозвищу "Грузин" погиб в Израиле от коронавируса

© AP Photo / NASSER ISHTAYEH
Общество
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Sputnik Грузия
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Более года назад Ицхак Илан перенес тяжелую операцию по пересадке легких. Своей жизнью ему были обязаны тысячи израильтян

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. В Израиле в возрасте 64 лет скончался бывший заместитель главы Службы безопасности (ШАБАК/"Шин бет"), уроженец Грузии Ицхак Илан, передает корреспондент Sputnik Грузия.  

Смерть наступила 16 октября в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Более года назад Ицхак Илан перенес тяжелую операцию по пересадке легких.

Ицхак (Исаак Цицуашвили) родился в 1956 году в Сурами. Потомок двух известных семей "грузинских евреев" – Цицуашвили и Даварашвили, которые дали Грузии и Израилю известных ученых и прославленных раввинов.

Грузин Ицхак Илан, бывший замглавы Службы безопасности Израиля
photo : courtesy of Sergey Podrajanskiy
"Грузин" Ицхак Илан, бывший замглавы Службы безопасности Израиля

Он закончил с отличием тбилисскую физматшколу, был призером всесоюзной математической олимпиады. В 1973 году вместе с родителями переехал в Израиль.

В армии служил в частях ПВО – закончил службу офицером, командиром батареи. Через два года начал карьеру в ШАБАКе. Работал в отделе по борьбе с советским шпионажем, в арабском отделе. В 2006-2008 был главой контртеррористического отдела, а в 2010-2911 – заместителем главы ШАБАКа.

Операции, которые он разрабатывал и в которых принимал участие, вероятно, будут рассекречены нескоро. Тысячи израильтян обязаны ему своей жизнью, хотя даже не подозревают о том, сколько терактов предотвратил Ицхак Илан по прозвищу "Грузин".

Ицхак свободно владел пятью языками, он получил в университете Бар-Илан диплом по политологии и социологии, а в Тель-Авивском университете – по международным отношениям.



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