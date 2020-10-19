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Астероиды

Свыше 20 астероидов приблизятся к Земле в ближайшие сутки

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201019/249744868/Svyshe-20-asteroidov-priblizyatsya-k-Zemle-v-blizhayshie-sutki.html

Размеры этих небесных тел составляют от полутора до 73 метров, а дистанции – более полумиллиона километров

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Огромное число астероидов пройдет в ближайшие дни вблизи планеты Земля. Об этом говорится на сайте одного из подразделений НАСА.

Ожидается, что шесть астероидов размерами от полутора до 46 метров пройдут вблизи Земли 19 октября на дистанциях от 150 тысяч километров (это половина дистанции до Луны) до 6 миллионов 150 тысяч километров. 

Далее, во вторник, 20 октября, цифра приближающихся астероидов практически удвоится. По данным НАСА, рядом с Землею пролетит 10 астероидов размерами от 7 до 73 метров. Они пройдут на расстоянии от 690 тысяч километров до 7 миллионов 449 тысяч километров.

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photo: Scientific Network for the Caucasus Moutnain Region
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В третий день, 21 октября, с Землей сблизятся еще шесть астероидов. Их размеры – от 3,8 метра до 35 метров, а трасса полета проходит от 46 тысяч километров до 576 тысяч километров.

При этом в Институте астрономии Российской академии наук в этом событии не видят ничего необычного.

"Если, допустим, сегодня ночью системы мониторинга обнаруживают объекты, они их обнаруживают за 3-5 дней до подлета. Каждую ночь обнаруживается больше десятка объектов, до 20 штук. И часть из них при подлете к Земле становятся видны. Никакой аномалии нет. Каждый день, если смотреть, будет по несколько сближений", – рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.



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