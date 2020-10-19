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Акция памяти Бессмертный полк в День Победы над фашизмом 9 Мая в столице Грузии

"Русский клуб" из Грузии стал призером конкурса к 75-летию Победы над фашизмом

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2122)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201019/249748551/Russkiy-klub-stal-prizerom-konkursa-k-75-letiyu-Pobedy-nad-fashizmom.html

Люди из разных точек планеты присылали на конкурс фотографии, видео и текстовые работы о том, как соотечественники в разных странах мира отмечают 75-летие Победы

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Тбилисский международный культурно-просветительский Союз "Русский клуб" стал одним из победителей конкурса "Бессмертный полк – без границ" в номинации "Текст".

Организация представила на конкурс издание "За мной Тбилиси мой стоял. Грузия в Великой Отечественной войне". Автор книги – Владимир Головин, поэт, журналист, заместитель главного редактора журнала "Русский клуб", член Союза писателей Грузии, лауреат премии Союза журналистов Грузии.

Конкурс был объявлен в мае 2020 года Всемирным координационным советом российских соотечественников (ВКСРС), Международной ассоциацией независимых интернет-журналистов и блогеров "Медиаальянс русских сообществ" (MARC) и Всемирной ассоциацией выпускников (ВАВ) в поддержку одноименной инициативы ВКСРС.

Сцена из спектакля Рядовые
photo: courtesy of Griboedov Theatre
Вечно живые: Театр Грибоедова и Великая Отечественная война

"Конкурс был призван отразить уважение российской диаспоры к памяти соотечественников, отдавших свои жизни на полях Великой Отечественной Войны, единство перед лицом возникающей общей угрозы и консолидацию вокруг своих ценностей", - говорится на сайте организаторов.

Отмечается, что на конкурс принимались фотографии, видео и текстовые работы о том, как соотечественники в разных странах мира отмечают 75-летие Победы и окончания Второй мировой войны.

Примечательно, что конкурсные работы были присланы из России и еще 63 стран мира. Поучаствовать в мероприятии могли все желающие без ограничений по возрасту, полу или стране проживания.

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2122)


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