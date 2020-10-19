"Такая прекрасная": в Сети восхитились дочерью Тины Канделаки

Недавно подписчики Канделаки восторгались оригинальной внешностью сына знаменитой журналистки, теперь же настала очередь и дочери Тины - Мелании

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Дочь российской журналистки, бизнесвумен грузинского происхождения Тины Канделаки – Мелания Кондрахина, вызвала восторг подписчиков, которые оставили множество положительных комментариев под ее недавним фото.

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Мелания редко делится своими снимками, но пару дней назад выложила фотографию, сделанную в Санкт-Петербурге, и подписала кадр: "Прекрасные выходные".

Посмотреть эту публикацию в Instagram прекрасные выходные ♥️ Публикация от @ melaniakondrahina 17 Окт 2020 в 7:46 PDT

Красота девушки вызвала восторг у подписчиков, которые оставили ей большое количество комплиментов.

"Необыкновенная", - пишет aida__arr.

"So beautiful", - говорит подписчик vickybeini.

"Милая, необыкновенная и естественная", - восхищается gulzatmamatkarimova.

"Какое же у вас добрая и очень теплая внешность!!! За вами очень приятно наблюдать…" - говорит sarkisyan_emil_rubenovich.

Мелания Кондрахина родилась 11 января 2000 года в Москве. Ее отец – Андрей Кондрахин, бизнесмен и художник по образованию. Как призналась Тина Канделаки в одном из интервью, она назвала дочь в честь топ-модели Мелании Кнавс, которую сегодня все знают как Меланию Трамп – супругу президента США Дональда Трампа.

Мелания входит в число звездных детей, которые не очень любят публичность. В 2017 году девушка окончила школу с углубленным изучением английского языка. После этого Кондрахина решила пойти по стопам матери и поступила на журфак МГУ, однако позже перевелась на другой факультет и теперь изучает искусство.