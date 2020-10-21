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Учёные проверяют новую вакцину от коронавируса

Для кого вакцина против COVID-19 неэффективна? Мнение вирусолога

© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1378)
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Есть заболевания, во время которых организм не способен к выработке антител. В этом случае вакцина бессильна

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Для людей с иммунодефицитом вакцинация против коронавируса нового типа может оказаться неэффективной, сказал беседе с ura.ru доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ситуация в мире в связи с коронавирусом
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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Иммунодефицит – это понижение функциональной активности ключевых компонентов иммунной системы. Оно ведет к нарушению защиты организма от микробов, и проявляющееся в повышенной инфекционной заболеваемости.

Что касается вакцинации людей с этим заболеванием, то медик подчеркнул: иммунодефицит связан с трудностями в выработке антител.

"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", – объяснил Альтшейн.

Тем временем врач выразил сомнения по поводу гипотез о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1378)


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