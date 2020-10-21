Для кого вакцина против COVID-19 неэффективна? Мнение вирусолога

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Для людей с иммунодефицитом вакцинация против коронавируса нового типа может оказаться неэффективной, сказал беседе с ura.ru доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Иммунодефицит – это понижение функциональной активности ключевых компонентов иммунной системы. Оно ведет к нарушению защиты организма от микробов, и проявляющееся в повышенной инфекционной заболеваемости.
Что касается вакцинации людей с этим заболеванием, то медик подчеркнул: иммунодефицит связан с трудностями в выработке антител.
"Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает", – объяснил Альтшейн.
Тем временем врач выразил сомнения по поводу гипотез о том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых, людей в стрессе, принимающих противовоспалительные препараты и злоупотребляющих спиртными напитками.