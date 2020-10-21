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Чихуахуа

Жан-Клод Ван Дамм спас чихуахуа Раю от усыпления

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201021/249762752/Zhan-Klod-Van-Damm-spas-chikhuakhua-Rayu-ot-usypleniya.html

Если бы не доброе сердце знаменитости и его своевременное вмешательство, пса бы ждала верная смерть из-за поддельного паспорта

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Знаменитый американский актер бельгийского происхождения Жан-Клод Ван Дамм спас трехмесячного щенка чихуахуа от усыпления, которое грозило псу из-за проблем с документами, сообщает The Guardian.

Оказалось, щенка по кличке Рая привезли новым хозяевам из Болгарии в Норвегию в сентябре 2020 года, однако чиновники не смогли его официально зарегистрировать. Причина - поддельный документ.

Далее норвежцы попытались вернуть питомца обратно, но Болгария отказалась его принять, сославшись на правила ЕС по транспортировке животных. Более того, из-за поддельного паспорта норвежское законодательство предписывало усыпить собаку 20 октября.

То есть Рае грозила верная смерть, если бы не вмешалась звезда экрана. 

Опубликовано Jean-Claude Van Damme Суббота, 17 октября 2020 г.

Но это не конец истории. Ван Дамм решил запустить кампанию в поддержку щенка. Артист опубликовал в Сети видео, в котором рассказал о ситуации, держа на руках своего собственного чихуахуа.

"Я прошу, пожалуйста, по случаю моего дня рождения, измените ваше решение... Да, они совершили ошибку, неверно оформили бумаги... Но это не должно убить маленького щенка чихуахуа", - сказал он.

В результате этого обращения власти Болгарии согласились принять собаку обратно. Ожидается, что Рая пройдет положенную медицинскую проверку, а после ее можно будет отправить новым хозяевам.



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